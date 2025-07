Calciomercato Hellas Verona è ufficiale l’acquisto di Ebosse | il comunicato del club

Calciomercato Hellas Verona, adesso è ufficiale l’acquisto di Ebosse dall’Udinese: il comunicato del club veneto L’Hellas Verona compie un passo significativo sul fronte difensivo, ufficializzando l’acquisizione del centrale francese Enzo Ebosse dall’Udinese. Il giocatore, classe 1999, nato a Amiens e dotato di una buona struttura fisica (1,85 m), è noto per la sua duttilitĂ tattica, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Hellas Verona, è ufficiale l’acquisto di Ebosse: il comunicato del club

Hellas Verona-Cagliari: le probabili formazioni - Alle 20.45 l'Hellas Verona ospita il Cagliari al Bentegodi. La squadra di Nicola deve rinunciare a Mina, infortunato e Piccoli, squalificato.

Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri - Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’ Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti.

UFFICIALE Enzo #Ebosse è un nuovo giocatore dell'#HellasVerona Arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'#Udinese #Calciomercato #Transfers #SerieA Vai su X

Calcio: l'Udinese cede in prestito Ebosse al Verona - Udinese Calcio ha annunciato di aver ceduto all'Hellas Verona il difensore Enzo Ebosse, con la formula del prestito annuale con opzione di acquisto a titolo definitivo per gli ... Riporta msn.com

Ebosse al Verona: ufficiale il passaggio del difensore in gialloblu - La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma nel pomeriggio di martedì 15 luglio ha trovato compimento, con il passaggio del difensore in gialloblù. Scrive calciomercato.com