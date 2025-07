Record mondiale per Ultimo 200mila biglietti venduti per il concerto a Tor vergata nel 2026

Un record assoluto quello segnato da Ultimo: il cantante ha venduto oltre 200mila biglietti nella prima ora di apertura delle vendite per l'evento che verrà ricordato come "Il Raduno degli Ultimi", il maxi concerto che si terrà il 4 luglio 2026 a Roma - Tor Vergata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: record - 200mila - biglietti - concerto

Budapest Pride, in 200mila sfidano i divieti di Orbán in una manifestazione da record. In piazza anche Schlein e Calenda - È stata una folla pacifica e determinata quella che ha invaso le strade della capitale ungherese per il Budapest Pride, conclusosi senza incidenti ma carico di significato politico.

Record storico di transiti per l'A4, oltre 200mila mezzi in un solo giorno - Secondo le prime stime, saranno oltre 350 mila i mezzi che transiteranno lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico complessivamente tra sabato e domenica.

Ultimo, record assoluto. Oltre 200mila biglietti venduti nella prima ora dall’apertura vendite di “Ultimo 2026 – La favola per sempre” il 4 luglio a Tor Vergata - ULTIMO RECORD ASSOLUTO OLTRE 200MILA BIGLIETTI NELLA PRIMA ORA DALL’APERTURA VENDITE DI ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE 4 LUGLIO / ROMA – TOR VERGATA IL RADUNO DEGLI ULTIMI È GIÀ NELLA STORIA ULTIMO – LA FAVOLA PER SEMPRE.

Sai di quale concerto sto parlando? Tagga chi sarebbe venuto con te! . #BigliettiOnline #sostenibilità #trovaunposto #viaggiare #PinkFloyd... Vai su Facebook

Ultimo da record: oltre 200mila biglietti venduti in un’ora per il concerto del 2026; Ultimo, in due ore oltre 200mila biglietti per il 4 luglio 2026 a Tor Vergata: record polverizzati; Record mondiale per Ultimo, 200mila biglietti venduti per il concerto a Tor vergata nel 2026.

Record mondiale per Ultimo, 200mila biglietti venduti per il concerto a Tor vergata nel 2026 - Un record assoluto quello segnato da Ultimo: il cantante ha venduto oltre 200mila biglietti nella prima ora di apertura delle vendite per l'evento che ... Si legge su fanpage.it

Ultimo, in due ore oltre 200mila biglietti per il 4 luglio 2026 a Tor Vergata: record polverizzati - L'annuncio di Ultimo sui social a un'ora dall'apertura delle prevendite per il mega raduno a Tor Vergata a Roma, in programma il 4 lugli ... Lo riporta msn.com