Cremlino | Putin imperturbabile a minacce

18.00 Il presidente Putin intende continuare a combattere in Ucraina finché l'Occidente non si impegnerà alle sue condizioni per la pace, imperturbabile di fronte alle minacce di sanzioni più severe di Trump. E le sue richieste territoriali potrebbero ampliarsi con l'avanzata delle forze russe. Lo hanno affermato tre fonti vicine al Cremlino in un'esclusiva sulla Reuters. Putin ritiene che economia e forze armate siano abbastanza forti da resistere a ulteriori misure occidentali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

