Borsa | Europa debole in chiusura Parigi -0,54% Londra -0,66%

Borse europee deboli in chiusura di seduta. Parigi ha ceduto lo 0,54% a 7.766 punti, Londra lo 0,66% a 8.938 punti, Francoforte lo 0,42% a 24.060 punti e Madrid l'1,24% a 13.867 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -0,54%, Londra -0,66%

In questa notizia si parla di: chiusura - parigi - londra - borsa

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,37%, Londra +0,59% - Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,37% a 7.850 punti, Londra lo 0,59% a 8.

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,37%, Londra +0,59% - Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,37% a 7.850 punti, Londra lo 0,59% a 8.

Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -0,58%, Londra -0,54% - Borse europee deboli in chiusura di seduta. Parigi ha ceduto lo 0,58% a 7.864 punti, Londra lo 0,54% a 8.

Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi -0,27%, Londra +0,64%. A due velocità anche Francoforte (-0,39%) e Madrid (+0,21%) #ANSA Vai su X

? Parigi (+0,42%), Londra (+0,34%) e Francoforte (+0,3%) Leggi l'articolo #Borsa Vai su Facebook

Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -0,54%, Londra -0,66%; Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -0,54%, Londra -0,66%; Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -0,54%, Londra -0,66%.

Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -0,54%, Londra -0,66% - Borse europee deboli in chiusura di seduta. Secondo ansa.it

Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi -0,27%, Londra +0,64% - Chiusura contrastata per le principali borse europee. Da ansa.it