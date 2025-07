Viale Nenni fiamme alle spalle del distributore di benzina

Incendio nel pomeriggio in un'area verde di Viale Nenni, alle spalle di un distributore di carburante. L'intervento è cominciato intorno alle 15 per concludersi circa due ore dopo. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti prima che il rogo si potesse estendere e diventare ancor più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Viale Nenni, fiamme alle spalle del distributore di benzina.

