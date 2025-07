Kallas | Mosca usa armi chimiche Meloni | Da Putin scarso impegno per la pace

Cresce la pressione di Donald Trump su Vladimir Putin, sia dal punto di vista delle sanzioni, sia da quello delle forniture militari all'Ucraina. Oltre ai sistemi Patriot, il leader della Casa Bianca starebbe valutando la consegna al Paese invaso di armi a lungo raggio per colpire obiettivi distanti molti chilometri dalla linea del fronte. Sostegno europeo alle mosse del presidente Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kallas: "Mosca usa armi chimiche". Meloni: "Da Putin scarso impegno per la pace"

In questa notizia si parla di: armi - putin - kallas - mosca

E ora il guitto Zelensky se la prende con la Cina: a suo dire, è colpevole di fornire le armi alla Russia di Putin - Alcune considerazioni su un caso ormai psichiatrico Recentemente il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, ha accusato la Cina: le ha rivolto l'accusa di fornire armi alla Russia di Putin.

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev" - I due presidenti si sentono al telefono: nessun cenno allo stop Usa alle armi, ora bloccate in Polonia.

Ucraina, Russia: “Putin fa il possibile per la pace, tregua solo con stop armi a Kiev” - (Adnkronos) – Nel giorno in cui i leader 'volenterosi' d'Europa si riuniscono in Ucraina, a Kiev insieme a Volodymyr Zelensky per parlare del conflitto, il Cremlino fa sapere che Vladimir Putin "sta facendo tutto il possibile per risolvere il conflitto con mezzi diplomatici e di pace, ma in assenza di strumenti diplomatici e di pace […] L'articolo Ucraina, Russia: “Putin fa il possibile per la pace, tregua solo con stop armi a Kiev” proviene da Webmagazine24.

Colpita una maternità a Kharkiv, Donald Trump: "Lo so, vedrete cosa accadrà ". Ieri sera aveva detto che gli Usa venderanno armi alla Nato che le darà a Kiev e annunciato una "dichiarazione importante" sulla Russia per lunedì. Zelensky: Mosca mira alla vita, Vai su Facebook

Niente accordo su sanzioni UE contro Mosca. Lavrov:Non capiamo ragione ultimatum di Trump. - Kallas: secondo intelligence Mosca usa armi chimiche; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Kallas: Mosca usa armi chimiche in Ucraina. Meloni: «Bene cambio postura di Trump»; Guerra in Ucraina, Kallas: «Vicini a un accordo per approvare altre sanzioni alla Russia».

Guerra Ucraina, Kallas (Ue) denuncia: «Mosca ha usato armi chimiche. Sanzioni? Non c'è accordo per nuovo pacchetto» - La Russia usa «armi chimiche» contro le truppe ucraine e gli attacchi si stanno «intensificando». Si legge su msn.com

Trump minaccia Putin: "Pace in 50 giorni o dazi al 100%". Ok ai primi Patriot per Kiev, verso l'accordo con la Nato - Patriot ed altre armi Usa a Kiev tramite la Nato e pagate dai Paesi europei. Secondo msn.com