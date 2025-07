Cerreto Street Wine

Sabato 19 e Domenica 20 Luglio, a partire dalle ore 18.00, nel Centro storico di Cerreto Guidi si terrĂ "". L'evento è il primo degli appuntameni di "Medicea Wine Festival". Medicea è una festa storica che nasce per presentare e valorizzare il patrimonio enologico di Cerreto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

#film #documentario Viene proiettato venerdì 11 luglio alle ore 21,00 in Piazza Dante Desideri, a Cerreto Guidi, il film documentario "Feneen - Scenari di cultura urbana tra le periferie di Dakar". Il film, diretto da #Giulia #Rosco, è un viaggio nella realtà urb Vai su Facebook

