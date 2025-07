Festa di Sant' Anna

Il borgo di Ponte a Signa si appresta a vivere uno degli eventi più attesi e antichi del suo calendario: la 682ª edizione della . Dal 20 al 26 luglio, la località si animerà con un ricco programma di eventi che uniscono tradizione, sport, musica, spettacolo e convivialità . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: festa - anna - sant - eventi

Pre palio a Jesi: festa e grande partecipazione per "Caccia al legnetto" e il concorso "Giù pe' Sant'Anna" - JESI – Circa 1750 bambini di 72 classi tra Jesi, Moie, San Marcello e Monsano, con 140 insegnanti coinvolti ed il supporto di alunni e insegnanti di tre scuole dell’infanzia.

Pier Luigi Bersani a Sant’Anna di Stazzema nell’80esimo della Festa della Liberazione - Stazzema (Lucca), 23 aprile 2025 - A 80 anni dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, dal Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema partirà un messaggio ben preciso: «Vorrei che tutti si riuscissero a riconoscere nei valori di quella libertà e democrazia che ci hanno consegnato coloro che l’hanno conquistata e hanno resistito all’invasore, combattendo perché tornasse la Pace dopo la guerra - è l’appello del sindaco di Stazzema Maurizio Verona -.

Sant’Anna di Stazzema, folla record per la festa della Liberazione - Stazzema (Lucca), 25 aprile 2025 - Grande folla a Sant’Anna di Stazzema, Parco nazionale della Pace, per l’80esimo anniversario della Festa della Liberazione.

FESTA DI SANT’ANNA – PATRONA DI CORINALDO 25 e 26 luglio 2025 Il Comune di Corinaldo invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni in onore di Sant’Anna, patrona del nostro paese. Due giornate ricche di eventi religiosi, culturali e Vai su Facebook

Festa di Sant'Anna; Estate in festa a Casoni: torna la Sagra di Sant’Anna tra musica, sapori e tradizione; Grigliate, balli e devozione: torna la festa di Sant'Anna a Caselle Torinese.

“Transitus“ a Sant’Anna. Festa dei cittadini attivi - Dal 18 al 20 luglio il quartiere si trasformerà in un palcoscenico per laboratori, teatro, poesia, performance e concerti per la quarta edizione della rassegna. Segnala msn.com

Grigliate, balli e devozione: torna la festa di Sant'Anna a Caselle Torinese - Caselle Torinese si prepara a rivivere il suo rito estivo più sentito: la Festa patronale di Borgata Sant’Anna, organizzata dall’omonima associazione, che da giovedì 18 a lunedì 22 luglio trasformerà ... giornalelavoce.it scrive