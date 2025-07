Ecco le prime foto tratte dal set della serie Hbo su Harry Potter

La serie tv targata HBO che riprenderà , dopo la fortunata saga cinematografica, i romanzi di Harry Potter sta già appassionando il pubblico, e ancora non è nemmeno uscita. Tale è l’affezione verso le avventure del maghetto che ha creato un turbine di reazioni sui social anche la pubblicazione delle prime due foto di scena. Una che ritrae Dominic McLaughlin (11 anni), colui che interpreterà il protagonista, l’altra invece immortala Nick Frost  nei panni di Rubeus Hagrid. Le riprese dello show sono realizzate all’interno dei Warner Bros Studios di Leavesden, nel Regno Unito, il programma di HBO è seguire la linea editoriale, quindi produrre una stagione per ogni romanzo firmato da J. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: prime - serie - harry - potter

