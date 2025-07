Assunzioni luglio 2025 le imprese cercano 575 mila unità | ecco i profili più richiesti

Le assunzioni prevista a luglio 2025 dalle imprese sono 575 mila, secondo quanto si legge nel Sistema Informativo Excelsior, l’indagine conoscitiva sul lavoro condotta da Unioncamere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A fronte di tutte queste assunzioni, in ogni modo, sono 261 mila i profili professionali difficili da reperire. Per quasi un posto di lavoro su due, esattamente il 45,4 per cento del totale, la relativa assunzione non avverrà nell’arco del mese per via delle competenze richieste e mancanti o per le rinunce. Considerando l’intero trimestre, da luglio a settembre 2025, invece, le entrate nel mondo del lavoro previste dalle imprese si assestano a un milione e mezzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assunzioni luglio 2025, le imprese cercano 575 mila unità : ecco i profili più richiesti

In questa notizia si parla di: assunzioni

