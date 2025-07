Tempi del nucleare ragioni del gas | l’Italia alla sfida dell’energia

Sull’energia, l’Italia si riparte da una sola certezza, anzi due. La prima, quella di dover mettere su, alla svelta, un mix energetico capace di dare all’Italia flussi certi e, possibilmente, a buon prezzo. La seconda, come ha sottolineato ieri il ministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, è che almeno su questo fronte, che . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tempi del nucleare, ragioni del gas: l’Italia alla sfida dell’energia

In questa notizia si parla di: italia - energia - tempi - nucleare

Energia Nucleare e industria: «Per l'Italia è una necessità » - “L’atomo per l’industria: efficienza e competitività ”, è il tema del convegno organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, in collaborazione con la Filiera Energia di Confindustria Emilia e Sogin, la Società che si occupa della dismissione (decommissioning) degli impianti.

Italia, energia elettrica molto cara e rallenta riduzione delle emissioni - Roma, 16 mag. (askanews) - Prezzo dell'energia elettrica piĂą alto rispetto agli altri Paesi e un rallentamento nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Come e perché gli Usa guardano all’energia nucleare in Italia - “Contatti con gli operatori del settore locali e con aziende statunitensi” indicano che “l’energia nucleare è un mercato in potenziale crescita in Italia”.

#Energia, @Antonio_Tajani @ItalyMFA: puntare su #Nucleare e #mercatounico Ue per l’energia, fondamentale per crescita sistema Italia @forza_italia Vai su X

Con l’adesione ufficiale all’Alleanza europea per il nucleare, l’Italia cambia passo e si allinea con una strategia energetica continentale sempre più incentrata sull’atomo. Tra nuove tecnologie, investimenti e neutralità tecnologica, l’energia nucleare torna al ce Vai su Facebook

Nucleare in Italia: non abbasserà i prezzi della bolletta né la dipendenza dai fossili, il report che smonta tutto; Il Nuovo Approccio all’Energia Nucleare in Italia; Il piano del governo per riportare il nucleare in Italia.

Italia e atomo: il futuro è ora - Cambio di passo con l’ingresso del nostro Paese nell’Alleanza europea per il nucleare. Segnala repubblica.it

Scannapieco, 'Italia sia presente nella partita nucleare' - Sul nucleare, "pensare che l'Italia rimanga indietro su certe tecnologie, che sembrano emergere come in grado di portare un grande cambiamento e basse emissioni è illusorio. msn.com scrive