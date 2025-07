Caso Trentini la madre | Mio figlio in prigione da 8 mesi e Meloni tace

Sono passati otto mesi dall’arresto in Venezuela di Alberto Trentini. Nella giornata del 15 luglio la madre del cooperante italiano, Armanda, ha rinnovato pubblicamente il suo appello durante un presidio davanti al tribunale di Roma. Mentre sfilava sotto lo striscione con il volto del figlio, ha dichiarato: «Mio figlio è in prigione da 240 giorni, ma tutto tace, e tace anche la nostra presidente del Consiglio. Questo silenzio, per me e la mia famiglia, è insostenibile. Il nostro governo deve attivarsi, come ha fatto quello svizzero con il compagno di prigionia di mio figlio». Il 46enne detenuto nel carcere di El Rodeo I, alle porte di Caracas, ha avuto un primo contatto con la famiglia a maggio, rassicurandoli sulle sue condizioni e sull’accesso alle cure mediche. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Trentini, la madre: «Mio figlio in prigione da 8 mesi e Meloni tace»

