La dr*ga mi ha tolto tutto Choc dal famoso italiano una raccolta fondi per uscire dal tunnel

Un uomo si rivolge al pubblico con la voce rotta dall’emozione e lo sguardo segnato dalla fatica. In un video caricato su YouTube e rilanciato sui social, racconta la sua discesa verso l’abisso e, al tempo stesso, l’urgenza di risalire. Parla senza filtri della droga, del male che gli ha fatto, delle persone perdute lungo la strada, ma anche di quella scintilla che non si è mai del tutto spenta: la voglia di rinascere. Con queste parole chiede aiuto, e lo fa lanciando una raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe, con l’obiettivo di iniziare un percorso terapeutico all’interno di una comunità di recupero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

