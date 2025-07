Riparte il traghetto Manfredonia-Isole Tremiti | dal 18 luglio operativo il collegamento stagionale

Parte giovedì 18 luglio il servizio di trasporto pubblico marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti, attivo fino al 31 agosto (esclusi i giorni 24 e 31 luglio, 6, 18 e 29 agosto). Il collegamento sarà operato quotidianamente con partenza alle 7:30 dal Molo di Ponente-Spuntone Trapezoidale del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

A luglio torna il traghetto Manfredonia-Tremiti: c'è il bando per affidare il servizio - La Provincia di Foggia ha pubblicato il bando per l'affidamento del servizio sperimentale di trasporto marittimo stagionale tra Manfredonia e le Isole Tremiti.

Torna per l'estate 2025 il supporto pubblico alla linea marittima Manfredonia–Tremiti

Manfredonia – Isole Tremiti: al via il nuovo collegamento marittimo stagionale - Manfredonia – Isole Tremiti: al via il nuovo collegamento marittimo stagionale Manfredonia, 15 luglio 2025 – Prenderà ufficialmente il via giovedì 18 ... Scrive ilsipontino.net

Dal 29 luglio torna il collegamento quotidiano tra Manfredonia e le ... - Dal prossimo 29 luglio, dal terminal del Molo di Ponente di Manfredonia (Foggia) riparte il collegamento giornaliero con le Isole Tremiti (Foggia). Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it