41 bis via libera all’incontro del boss con una donna se è nata una relazione | Rientra nel diritto all’affettività

Il colloquio visivo tra un detenuto al 41 bis e una donna con cui ha stabilito una relazione epistolare durante gli anni in carcere non può essere vietato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia contro la decisione del tribunale di sorveglianza favorevole alla richiesta avanzata da Davide Emanuello, esponente di Cosa Nostra, detenuto nel carcere di Sassari, a Bancali. Secondo i suoi legali, Valerio Vianello Accorretti e Lisa Vaira, durante la detenzione il boss ha intrapreso un intenso rapporto epistolare con una donna, durato circa 17 anni, e sfociato in una relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Open.online

