Incidente in via delle Alpi perde il controllo dell' auto e si ribalta | ferito un giovane

Momenti di paura questa notte in via delle Alpi, dove intorno alle 3 si è verificato un incidente. Una Mini Cooper si è ribaltata all'altezza del civico 7, presumibilmente a causa della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, rimasto ferito. Alla guida c'era un giovane che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - alpi - controllo - ferito

Tragico incidente sulle Alpi francesi: rovinosa caduta mentre scia, è morto l'istruttore Davide Mazzina che d'estate viveva a Sestriere - In un terribile incidente sciistico avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 15 maggio 2025, è morto Davide Mazzina, 31enne istruttore conosciuto soprattutto a Sestriere, dove d'estate si occupava, con la fidanzata, della gestione del rifugio alpino Raggio di Sole.

Incidente stradale ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove un furgone senza controllo si è schiantato contro un'auto, finendo la sua corsa poi incastrato... Vai su Facebook

Cade in una scarpata in bici al Corno alle Scale: 45enne soccorso con l’elicottero; Incidenti stradali in provincia a Santa Giustina, Valle di Cadore, Alpago e Ponte nelle Alpi.; Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: gravissimo un uomo.

Ponte nelle Alpi, schianto alle due di notte: auto finisce ribaltata ... - Brutto incidente alle due di notte del primo gennaio a Cadola di Ponte nelle Alpi, in provincia di ... ilgazzettino.it scrive

Doppio incidente nella notte: automobilista prigioniero dell'auto ... - La notte scorsa, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Cima I Pra a Ponte nelle Alpi lungo la SS 51 per un’auto finita ... Come scrive ilgazzettino.it