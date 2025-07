Biker mice from mars presenta due set di figurine esclusive per sdcc

Il celebre trio di roditori antropomorfi, protagonista di una delle serie animate più iconiche degli anni ’90, si prepara a fare il suo debutto al San Diego Comic-Con 2025. Questa presenza è resa possibile da The Nacelle Company, che ha deciso di rilanciare e celebrare un classico del passato attraverso iniziative esclusive e collezionabili. In questo approfondimento si analizzeranno le novità legate alle figure in edizione limitata, i dettagli sugli oggetti disponibili e le prospettive future del franchise. una panoramica sulle esclusive dei biker mice from mars al sdcc 2025. disponibilità limitata: solo 500 set del pack triplo e 100 pezzi di Throttle. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Biker mice from mars presenta due set di figurine esclusive per sdcc

