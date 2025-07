Il governo Meloni non riferirĂ in Parlamento nĂ© sul caso Almasri – in cui è coinvolto il ministro della Giustizia Carlo Nordio – nĂ© sui dazi imposti dagli Stati Uniti nei confronti dei Paesi Ue, Italia compresa. O comunque l’esecutivo non ha alcuna intenzione di farlo a breve. A dirlo è il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. “Il governo non scappa, non ha intenzione di scappare – dice -. Chi conosce la nostra presidente sa che ha sicuramente di affrontare gli avversari politici in Parlamento e fuori. Si tratta di rispettare quello che avviene in queste ore febbrili nelle trattative tra i governi, l’Ue e gli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo non parla in Senato né su Almasri né sui dazi. Le opposizioni: “Il premierato c’è già , anche senza legge”