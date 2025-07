Violenza sessuale a Milano in viale Umbria donna sequestrata in casa e minacciata con un cacciavite dall' ex

Ancora un caso di violenza sessuale a Milano: un uomo di 33 anni è stato arrestato, è accusato anche di sequestro di persona e lesioni personali.

