Sistema Sorrento | tutti i nomi delle 16 persone arrestate per ex sindaco e sensitivo disposto il carcere

Corruzione, peculato e turbativa d'asta sono i reati contestati a vario titolo dalla Procura di Torre Annunziata, nell'ambito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza sul presunto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - «Sistema Sorrento»: tutti i nomi delle 16 persone arrestate, per ex sindaco e sensitivo disposto il carcere

Stadio, eventi, illuminazione, eliporto e panchine: ecco gli appalti del “sistema Sorrento” - C’è anche lo spacchettamento di parti del restyling del Campo Italia, tra gli appalti del sistema corruttivo che avrebbe ruotato intorno al sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato lunedì sera in flagranza di reato mentre intascava 6.

Sistema Sorrento, tra gli indagati c’è anche un assistente di Pina Picerno - C’è anche uno degli assistenti parlamentari della vice presidente del Parlamento Ue, la dem Pina Picierno, tra gli indagati del ‘ sistema Sorrento ’, la rete di presunte corruttele scoperchiata dal decreto di perquisizione che ha accompagnato l’arresto per mazzette del sindaco Massimo Coppola.

