Marino | Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…

Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, è uno dei nomi caldi di questo mercato. Accostato anche al Milan, ne ha parlato Pierpaolo Marino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

In questa notizia si parla di: marino - milan - lucca - inserimento

Marino dice tutto su Massara e Vlahovic-Milan: “È la soluzione ideale” | ESCLUSIVO - L’ex dirigente di Napoli e Atalanta è intervenuto a TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.

Marino: “Per Vlahovic al Milan una possibilità la vedo, Allegri può…” - Pierpaolo Marino, stimato dirigente, è stato ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" dove ha parlato di Vlahovic al Milan

L’ipotesi di vedere Lorenzo Lucca nell’attacco del Napoli sembra ormai remota, dopo l’inserimento del Milan Cosa ne pensate Vai su Facebook

Marino su Lucca: “L’Udinese è brava a inserire club per alzare il prezzo dei giocatori”; Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”; Pierpaolo Marino su Lucca: L'Udinese è brava a inserire club per alzare il prezzo dei giocatori.

Marino su Lucca: "L'Udinese è brava a inserire club per alzare il prezzo dei giocatori" - L'attaccante classe 2000 potrebbe lasciare l'Udinese nel corso di questa sessione di mercato. tuttomercatoweb.com scrive

Calciomercato Udinese – Allegri o Conte? La scelta di Lucca, parla Marino - Si decide il futuro di un calciatore come Lorenzo Lucca: le ultime ... Secondo msn.com