Caso Resinovich nuova perquisizione in casa Visintin

(Adnkronos) – Nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Lo rivela 'Il Piccolo'. Gli investigatori hanno passato al setaccio i macchinari per l'affilatura coltelli. Sotto la lente della Procura anche i consumi elettrici. È il secondo accesso dopo quello .

