Musk piazza Grok al Pentagono | l’Ai patriottica che fa discutere per le sue gaffe ma che incassa 200 milioni

Il Pentagono ha siglato un contratto dal valore di circa 200 milioni di dollari con l’ Ai di Elon Musk per l’adozione del chatbot Grok nell’ambito della sicurezza nazionale. L’intesa, annunciata ufficialmente lunedì, rientra nell’iniziativa Grok for government e segna una svolta nell’impiego dell’ intelligenza artificiale a sostegno delle strutture strategiche federali. Il nuovo modello Ai di Musk nelle mani del Pentagono. Si tratta di una commessa destinata a fornire agli uffici governativi statunitensi l’accesso alla versione piĂą recente del modello, Grok 4, insieme a strumenti personalizzati per applicazioni critiche in sanitĂ , ricerca scientifica di base e difesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Musk piazza Grok al Pentagono: l’Ai patriottica che fa discutere per le sue gaffe, ma che incassa 200 milioni

L’IA di Musk è impazzita: Grok parla ovunque di “genocidio bianco” - Grok, l’intelligenza artificiale integrata da Elon Musk su X, sembra avere una strana ossessione nei confronti dell’ideologia dell’estrema destra americana riguardo il fantomatico “genocidio bianco” in Sudafrica.

Microsoft stringe un accordo con Musk per ospitare Grok AI - Milano, 20 mag. (askanews) - Microsoft sempre più indirizzata verso l'intelligenza artificiale. Il CEO Satya Nadella ha dichiarato che i server cloud dell'azienda ospiteranno ora Grok, l'assistente AI di xAI di Elon Musk progettato per interagire in modo fluido con gli utenti e rispondere in tempo reale a ciò che accade sul web.

