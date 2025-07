Ex Ilva Emiliano | Regione ha sostenuto richiesta di rinvio Comune di Taranto

“ La Regione ha sostenuto la richiesta di rinvio del Comune di Taranto. Quindi ci rivedremo nella data fissata per ricominciare il lavoro e trovare la soluzione migliore ”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, governatore della Puglia, a margine dell’ incontro al Ministero sull’ ex Ilva. L’incontro è fissato per il 31 luglio. “Terza via? Credo che il ministro abbia assegnato a un organismo tecnico il compito di stabilire qual è il gas disponibile in questo momento nell’area di Taranto ”, ha spiegato Emiliano, che ha specificato: “Se non abbiamo chiaro qual è il quantitativo disponibile qualunque opzione industriale è impossibile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, Emiliano: “Regione ha sostenuto richiesta di rinvio Comune di Taranto"

Dramma Ilva ridotto a farsa da Emiliano: «Acquedotto pugliese la può salvare» - La sparata: «Il gruppo parteciperebbe alla nazionalizzazione» Tavolo di Adolfo Urso. Promette 5.000 nuovi posti di lavoro a Taranto.

Emiliano, escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi - "Lo escludo categoricamente". Risponde così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a una domanda sulla possibilità di arrivare oggi a un'intesa sull'accordo di programma sull' ex Ilva per la nuova autorizzazione ambientale e sanitaria Aia, al suo arrivo al ministero delle Imprese dove il ministro Adolfo Urso ha convocato un incontro a oltranza del governo con gli enti locali.

