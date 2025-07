Alga tossica in crescita sulle coste italiane | sintomi rischi e regioni più colpite

Una minaccia silenziosa si sta diffondendo lungo le coste italiane. L'Ostreopsis ovata, una alga tossica favorita dal caldo e dal mare calmo, sta proliferando in modo preoccupante in diversi litorali del nostro Paese. I recenti controlli delle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) confermano che il fenomeno coinvolge ormai molte aree, con la Liguria in prima linea, ma allarmi anche in Toscana, Puglia e Sicilia. Come si manifesta l'alga tossica. Anche se a occhio nudo può sembrare innocua, l' Ostreopsis ovata si fa notare durante la sua fioritura: l'acqua si intorbida, compaiono chiazze schiumose e l'aspetto del mare cambia.

