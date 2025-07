Guerre che uccidono giornalisti è strage a Gaza e in Ucraina Il presidente Lempen | Gli Usa si oppongono alla protezione internazionale

Ahmad Abu Aisha è l’ultimo di una lista di ottantasette nominativi. Ahmad è l’ultimo giornalista ucciso nel mondo nei primi sette mesi del 2025. Sono ottantasette i giornalisti uccisi da gennaio a luglio 2025 nel mondo. Il dato è stato diffuso in queste ore dalla Press emblem campaign (Pec), un’organizzazione internazionale con sede a Ginevra che si occupa di proteggere i giornalisti nelle zone di conflitto e di crisi. (PEC FOTO) – Notizie.com Ahmad Abu Aisha è stato l’ultimo reporter a perdere la vita in ordine cronologico. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Guerre che uccidono giornalisti, è strage a Gaza e in Ucraina. Il presidente Lempen: “Gli Usa si oppongono alla protezione internazionale”

