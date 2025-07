Incendio tra Firenze e Scandicci Alta colonna di fumo

Firenze, 15 luglio 2025 – Un incendio  si sta sviluppando sul confine tra Firenze e Scandicci, tra viale Nenni e la Caserma Gonzaga ex Lupi di Toscana. Sul luogo i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme. A prendere fuoco delle sterpaglie e una colonna di fumo si sta sollevando verso il cielo. Sul luogo anche tre pattuglie della polizia municipale, che stanno oltretutto vigilando sulla viabilitĂ visti i rallentamenti di coloro che si soffermano a osservare lungo l’importante arteria di collegamento. Il rogo è sotto controllo dei vigili del fuoco. Nel rione la colonna di fumo genera apprensione e brutti ricordi: è ancora viva infatti la memoria del devastante rogo  all’antistante centro commerciale Coop di Ponte a Greve dell’estate di quattro anni fa, 3 giugno 2021, che durò giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio tra Firenze e Scandicci. Alta colonna di fumo

