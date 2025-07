Juventus ufficiale l' arrivo di Modesto | sarà il nuovo direttore tecnico

Torino, 15 luglio 2025 - La notizia era nell'aria e adesso è pure ufficiale: François Modesto  è il nuovo Direttore Tecnico  della Juventus, a diretto riporto del Direttore Generale, Damien Comolli. Quarantasette anni tra poco più di un mese (il 19 agosto), Modesto nasce a Bastia e dopo un percorso da calciatore durato circa vent'anni, dal 1997 al 2016, decide di intraprendere subito la carriera da dirigente, ricoprendo ruoli di rilievo tra Grecia, Inghilterra e Italia. Proprio nel nostro paese, Modesto ha trascorso una fetta importante della sua carriera, prima in campo e successivamente dietro la scrivania, conoscendo così a fondo il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, ufficiale l'arrivo di Modesto: sarà il nuovo direttore tecnico

