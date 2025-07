Puglia alga tossica aumenta la sua presenza nell’Adriatico | da Molfetta a Monopoli le concentrazioni maggiori

Con la temperatura del mare che si alza, le acque pugliesi diventano un habitat sempre più favorevole per l’ Ostreopsis ovata, un’ alga tossica che negli anni sta invadendo sempre di più la costa sul litorale barese. Gli ultimi rilevamenti di Arpa Puglia dimostrano una presenza diffusa di questa alga. Sebbene le concentrazioni siano ancora lontane dai livelli di pericolo, la presenza dell’Ostreopsis ovata è comunque da attenzionare, essendo in costante aumento. Rispetto alle rilevazioni di giugno, che circoscriveva le concentrazioni ad un’area limitata a sud di Bisceglie e a Lido Trullo, l’alga ha esteso la sua presenza ad altre aree sul versante adriatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Puglia, alga tossica aumenta la sua presenza nell’Adriatico: da Molfetta a Monopoli le concentrazioni maggiori

Alga tossica in Italia, dalla Liguria fino a Puglia e Sicilia: le coste più colpite e i rischi per la salute - L’alga tossica Ostreopsis ovata torna a proliferare lungo le coste italiane, con segnalazioni più marcate in Liguria, dove da inizio luglio è scattata l’allerta, e rilievi in diverse altre regioni costiere, complici le alte temperature e il mare calmo che favoriscono le fioriture.

