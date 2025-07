Punto prelievi di Lurate Caccivio | più slot online per ridurre le attese

Dopo i riscontri positivi ottenuti a Olgiate Comasco, la riorganizzazione degli accessi al Punto Prelievi verrĂ estesa anche alla sede di Lurate Caccivio, in via Volta 12. A partire da lunedì 21 luglio, infatti, aumenteranno gli appuntamenti disponibili tramite il servizio online “Zerocoda” di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: punto - prelievi - lurate - caccivio

Nuovo Punto prelievi. Primo stress test in via Redipuglia - di Benedetta Iacomucci Caos calmo in via Redipuglia. Ha debuttato ieri in zona Parco della Pace il nuovo Punto Prelievi, trasferito da Muraglia agli ambulatori per la Riabilitazione dell’Ast, proprio di fronte alla piscina.

Nuovo punto prelievi alla Fondazione Carisma: servizi, orari, prenotazioni, come funziona - Bergamo. Da lunedì 19 maggio è attivo in città un nuovo punto prelievi gestito dall’ Asst Papa Giovanni XXIII, che si aggiunge a quello operativo in ospedale.

"Disorganizzazione al punto prelievi di Cisternino, chiesto incontro alla Asl" - CISTERNINO -Â La Fiasl Brindisi lancia un forte grido d'allarme "in merito alla situazione critica che si registra da settimane presso il punto prelievi di Cisternino, denunciando una grave disorganizzazione che sta mettendo a repentaglio l'efficienza del servizio e, soprattutto, la tutela della.

Punti prelievo, prenotazione obbligatoria da lunedì. La maxi guida di Asst: numeri, orari, indicazioni; Punto Prelievo di via Napoleona a Como: nuovo numero di telefono per la prenotazione; Troppe persone senza appuntamento, l’Asst Lariana: “Recarsi ai punti prelievo solo con prenotazione”.

Punto prelievi di Lurate Caccivio: più slot online per ridurre le attese - Dopo i riscontri positivi ottenuti a Olgiate Comasco, la riorganizzazione degli accessi al Punto Prelievi verrà estesa anche alla sede di Lurate Caccivio, in via Volta 12. Segnala quicomo.it

Lurate Caccivio, in chiesa con la tessera fedeltà - Il Giorno - Ha creato parecchia agitazione e qualche sarcasmo, soprattutto fra i genitori dei piccoli che seguono le ... ilgiorno.it scrive