Dopo qualche giorno, qualche riflessione vorrei proporla. Vivo in Trentino, cosa nota, e qui è in corso una vera e propria battaglia per cercare di generare consapevolezza in merito alla presenza degli orsi, che nei nostri boschi sono presenti. Le prime cose da imparare riguardano la consapevolezza che siamo di fronte ad animali selvatici, che non possono essere valutati come fossero vicini all’essere umano; sono, appunto, selvatici, non hanno regole, se non quelle proprie date dalla natura. E qui, come “razza dominante e superiore” (non è la mia opinione, ma quella imperante nel modus vivendi di tutti, specie qui da me, nella mia provincia) dovremmo sapere che gli animali selvatici vanno rispettati e lasciati in pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siamo noi a dover rispettare gli animali selvatici