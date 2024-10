Movieplayer.it - Lioness 2, la recensione: torna la serie con di Taylor Sheridan. E mette tutti in discussione

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Uno dei (tanti) successi targatisu Paramount+con la seconda stagione. E, dai primi episodi, prodi spettacolo. Quando si è showrunner consapevoli, si riesce ad inserire in modo furbo ma anche funzionale determinate tematiche e ruoli-tipo in generi ed ambiti finora spettanti al maschio bianco medio americano, target primario delleideate da. Con, il prolifico autore ha voluto proporre una variazione sul tema in una sorta di erede di Homeland, prendendo spunto dal vero programma militare americano omonimo. La strategia? Utilizzare le donne soldato e non gli uomini per infiltrarsi tra le fila femminili dall'altra parte della barricata, quella dei terroristi con le loro mogli, sorelle, fidanzate. Alla fine del ciclo inaugurale si