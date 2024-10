L’inclusione che fa squadra. I ragazzi speciali del basket (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutti in campo senza alcuna differenza, uniti e accomunati dalla passione per lo sport e la stessa disciplina. Ecco come nasce il progetto del calcio integrato che l’Olmoponte ha deciso di sposare poche stagioni fa sulla spinta di un proprio allenatore-educatore, trovando poi il supporto di Ciccio Graziani. Ma ad Arezzo oltre al calcio integrato, nato di recente, c’è una società che da ben 13 anni porta avanti la sua idea di sport e inclusione. Si tratta della Scuola basket Arezzo. La società aretina ha dato il via alla tredicesima edizione di un percorso rivolto ai ragazzi con disabilità fisiche, intellettive e relazionali che, giocando a pallacanestro, hanno l’opportunità di vivere occasioni di incontro, socializzazione e sviluppo di nuove abilità. Lanazione.it - L’inclusione che fa squadra. I ragazzi speciali del basket Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutti in campo senza alcuna differenza, uniti e accomunati dalla passione per lo sport e la stessa disciplina. Ecco come nasce il progetto del calcio integrato che l’Olmoponte ha deciso di sposare poche stagioni fa sulla spinta di un proprio allenatore-educatore, trovando poi il supporto di Ciccio Graziani. Ma ad Arezzo oltre al calcio integrato, nato di recente, c’è una società che da ben 13 anni porta avanti la sua idea di sport e inclusione. Si tratta della ScuolaArezzo. La società aretina ha dato il via alla tredicesima edizione di un percorso rivolto aicon disabilità fisiche, intellettive e relazionali che, giocando a pallacanestro, hanno l’opportunità di vivere occasioni di incontro, socializzazione e sviluppo di nuove abilità.

