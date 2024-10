Lanazione.it - "Le sfide delle città", esperti di tutto il mondo si confrontano a Cortona

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si chiama "Making Cities Livable". È l’evento in programma ae che vedrà confrontarsi nellaetruscaprovenienti dailsul tema della vivibilità dei contesti urbani. L’appuntamento è in programma dal 29 ottobre al primo novembre ed è curato da "Insitute for Livable Cities", organizzazione entrata in contatto con la realtà cortonese grazie a Carmel, lagemellata dell’Indiana, negli Usa. Nel comitato organizzatore sono presenti il già primo cittadino James Brainard e Michael Mehaffy, in qualità di direttore esecutivo del progetto. L’evento vedrà la presenza adi numerosi addetti ai lavori: fra amministratori pubblici, architetti, docenti e studenti universitari provenienti dail. Gli incontri si terranno al centro convegni Sant’Agostino a partire dal 30 ottobre, quando si aprirà la prima conferenza.