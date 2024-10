Lazio-Genoa 3-0: l'Aquila divora il Grifone e vola in zona Champions (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma 27 ottobre 2024 - La Lazio ripete il copione di Enschede contro il Twente, anzi ci aggiunge pure un terzo gol e supera il Genoa. All'Olimpico finisce 3-0 per i capitolini dopo una partita gestita perfettamente da parte dei ragazzi di Baroni. La grande serpentina di Noslin apre le marcature nel primo tempo, poi tanta gestione, prima dei due colpi firmati Pedro e Vecino, che chiudono l'incontro nel finale. I biancocelesti centrano così la sesta vittoira nelle ultime sette, mentre il Genoa non riesce a dare continuità all'ottimo finale della scorsa giornata, con la rimonta sul Bologna, ci si consola con un Mario Balotelli in più a partire dalla prossima settimana. Primo tempo Una sola sorpresa per Baroni nella formazione titolare, rispetto alle previsioni della vigilia. Sport.quotidiano.net - Lazio-Genoa 3-0: l'Aquila divora il Grifone e vola in zona Champions Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma 27 ottobre 2024 - Laripete il copione di Enschede contro il Twente, anzi ci aggiunge pure un terzo gol e supera il. All'Olimpico finisce 3-0 per i capitolini dopo una partita gestita perfettamente da parte dei ragazzi di Baroni. La grande serpentina di Noslin apre le marcature nel primo tempo, poi tanta gestione, prima dei due colpi firmati Pedro e Vecino, che chiudono l'incontro nel finale. I biancocelesti centrano così la sesta vittoira nelle ultime sette, mentre ilnon riesce a dare continuità all'ottimo finale della scorsa giornata, con la rimonta sul Bologna, ci si consola con un Mario Balotelli in più a partire dalla prossima settimana. Primo tempo Una sola sorpresa per Baroni nella formazione titolare, rispetto alle previsioni della vigilia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Olimpico amaro per il Genoa, alla Lazio basta il minimo per fare 3-0 - Apre la rete di Noslin, nella ripresa chiudono i giochi Pedro e Vecino. Il Grifone non soffre troppo ma fatica ancora a graffiare ... (lavocedigenova.it)

Lazio-Genoa, definita la telecronaca e commento tecnico per Dazn - Lazio-Genoa, a pochi giorni dalla sfida contro i liguri ecco chi commenterà e racconterà il match per l’emittente streaming Nonostante l’obiettivo primario sia vincere ma in particolare dimenticare ... (lazionews24.com)

OCCHIO AL FISCHIETTO, scelto Piccinini per Lazio-Genoa - LAZIO GENOA DESIGNAZIONE ARBITRALE – L’AIA ha ufficialmente comunicato i componenti della sestina arbitrale che avrà il compito di dirigere la sfida di Serie A tra Lazio e Genoa. Come arbitro ... (lazionews.eu)

Guendouzi, un tutore per esserci al meglio per Lazio-Genoa - Mattéo Guendouzi vuole esserci per Lazio-Genoa di domenica ma sopratutto vuole esserci al meglio. Il centrocampista francese è un pilastro troppo importante per lo scacchiere di Marco Baroni. Proprio ... (laziopress.it)