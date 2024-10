Intervento della protezione civile in val bormida per far fronte agli allagamenti (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente ondata di maltempo ha colpito duramente la Val bormida, spingendo la protezione civile della Regione Liguria a mobilitarsi per fornire il supporto necessario alle comunità locali. La colonna mobile, dotata di idrovore e mezzi speciali, è intervenuta fin dalle prime ore del mattino per affrontare le criticità più urgenti, segnalando l’impegno costante dei volontari e del personale del Dipartimento nell’aiutare la popolazione colpita. Attività operative a cairo montenotte La prima tappa dell’Intervento della colonna mobile si è concentrata su Cairo Montenotte, comune particolarmente gravemente colpito dagli allagamenti. In particolare, l’area dell’ospedale ha subito danni significativi, con il piano sotterraneo che ha registrato ingenti infiltrazioni d’acqua. Gaeta.it - Intervento della protezione civile in val bormida per far fronte agli allagamenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente ondata di maltempo ha colpito duramente la Val, spingendo laRegione Liguria a mobilitarsi per fornire il supporto necessario alle comunità locali. La colonna mobile, dotata di idrovore e mezzi speciali, è intervenuta fin dalle prime ore del mattino per affrontare le criticità più urgenti, segnalando l’impegno costante dei volontari e del personale del Dipartimento nell’aiutare la popolazione colpita. Attività operative a cairo montenotte La prima tappa dell’colonna mobile si è concentrata su Cairo Montenotte, comune particolarmente gravemente colpito d. In particolare, l’area dell’ospedale ha subito danni significativi, con il piano sotterraneo che ha registrato ingenti infiltrazioni d’acqua.

