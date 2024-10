Ilfattoquotidiano.it - “Infame” e “zecca rossa”, nuovo attacco al tassista “Red Sox”: imbrattata nella notte la sua auto con minacce e simboli neofascisti

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non c’è pace per Roberto Mantovani, ilbolognese noto come “Red Sox“, paladino della trasparenza e dei pagamenti elettronici a bordo dellebianche. Il suo taxi, il “Bologna 5?, è stato nuovamente vandalizzato, questa volta con insulti,. “Questa è opera di un poveretto che non sta bene, sicuramente di una scatola cranica disabitata”, ha commentato Mantovani in un video pubblicato su X, mostrando la carrozzeria del suo taxi. Ma “Red Sox” non si lascia intimidire: “Non perdo il sorriso, rifarò tutta la grafica in favore della Casa per le donne per non subire violenza“, ha detto, rilanciando la sua battaglia per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Mantovani è finito nel mirino per aver pubblicato sui social i suoi incassi giornalieri, dividendoli tra contanti e pagamenti elettronici.