Anteprima24.it - Indagine rifiuti a Giugliano, anche un ‘corvo’ scuote la politica

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo tre inchieste giudiziarie nel giro di appena due mesi ma c’èunche agita lagiuglianese. Da settimane sui social il ‘corvo‘ attacca l’attuale amministrazione chiedendone le dimissioni. L’altro giorno il sindaco Nicola Pirozzi, ha saputo di essere indagato nell’ambito di un’inchiesta sulla gara per la gestione del servizio di raccolta dei. E subito dopo si sarebbe sospeso dal Pd che proprio in queste ore potrebbe procedere “ad una ulteriore valutazione della situazionee amministrativa del comune di”. Una gara che, secondo gli investigatori, nell’estate del 2020, sarebbe stata condizionata. Con Pirozzi, che guida una amministrazione di centrosinistra con il M5S dall’autunno dello stesso anno, è indagatoil suo predecessore, Antonio Poziello ed un ex assessore del Comune di