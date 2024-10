Iodonna.it - Hanno la stessa età, ma idee diverse i nati tra la fine degli anni '90 e i primi del Duemila. Le ragazze più progressiste e i ragazzi, più conservatori e tradizionalisti. Ma cosa li divide?

(Di domenica 27 ottobre 2024) La Gen Z, è una generazione spaccata in due, con lea un capo estremo, iall’altro. Più aperte ele prime, e sempre più determinate a chiedere gli spazi e i diritti che a loro spettano; molto più, invece, i coetanei, intimiditi dall’emergere di queste nuoveelettriche. Ricerche in continuo aggiornamento raccontano così, a due velocità, la generazione Zeta, quella deitra il 1997 e il 2012 che alloggiano su TikTok, soffrono la medesima ansia, si compattano sulle battaglie per l’ambiente, ma si stanno disunendo su quelle per la parità, loro cherespirato in pieno il #MeToo e le storie di riscatto delle bambine ribelli.