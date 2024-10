Lopinionista.it - Fvg, Fedriga premiato a Washington con l’Italpress Award

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)– Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianoè stato insignito oggi aDc del, riconoscimento istituito dall’agenzia Italpress per valorizzare le relazioni tra Stati Uniti e Italia nel mondo degli affari, della cultura, dei media. Un riconoscimento importante cheha accettato con orgoglio rimarcando che “l’informazione libera e responsabile è fondamentale per garantire la democrazia di un Paese. Il grado di conoscenza e di informazione responsabile determinano infatti la libertà delle persone”. Assieme asono stati premiati anche l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, l’oncologo Antonio Giordano, il presidente dell’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) Stefano Lucchini, il general manager di Ita Airways Massimo Allegri e il presidente della Fondazione De Gasperi Angelino Alfano.