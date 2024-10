Figuraccia del Messina in casa dell'Avellino, giallorossi sconfitti per 6 a 0 (Di domenica 27 ottobre 2024) Disastro Messina al “Partenio”, dove l’Avellino si è imposto con il punteggio di 6 a 0, mettendo a nudo tutte le lacune (troppe) della squadra giallorossa. Padroni di casa subito pericolosi con i tentativi di De Cristofaro e Patierno. Il vantaggio si concretizza al 19', quando Krapikas perde il Messinatoday.it - Figuraccia del Messina in casa dell'Avellino, giallorossi sconfitti per 6 a 0 Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Disastroal “Partenio”, dove l’si è imposto con il punteggio di 6 a 0, mettendo a nudo tutte le lacune (troppe)a squadra giallorossa. Padroni disubito pericolosi con i tentativi di De Cristofaro e Patierno. Il vantaggio si concretizza al 19', quando Krapikas perde il

