Clamoroso: la UEFA sospende due arbitri fino al giugno 2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) I due uomini erano stati arrestati perchè sorpresi ubriachi a rubare al termine di una partita di Champions League e per loro è scattato il pesante provvedimento Certamente l'intento della Federazione del calcio europeo in questa stagione, dopo il varo del nuovo format allargato della Champions League, non era certamente questo, ma due fischietti internazionali, appartenenti alla federazione polacca, hanno pensato bene di trascorrere un post partita diverso. Forse pensavamo al classico "terzo tempo" che i giocatori delle squadre di rugby trascorrono al termine dei match del Sei Nazioni, quando tutti insieme si mangia e si beve in allegria. Ma loro hanno sicuramente alzato troppo il gomito. arbitri sospesi perchè scoperti a rubare – Cityrumnors.

