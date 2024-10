Calcio, clamoroso 4-4 fra Inter e Juve (Di domenica 27 ottobre 2024) 19.58 Finisce con un pirotecnico 4-4 la super sfida del Meazza fra Inter e Juventus. Rimonta firmata da Yildiz. La gara si sblocca al 15': rigore trasformato da Zielinski (fallo di Danilo su Thuram), ma la Juve reagisce. In 6' Vlahovic e Weah ribaltano il risultato. L'Inter ha il merito di non subire mentalmente il sorpasso. Un preciso sinistro di Mkhitaryan sigilla il 2-2. La festa del gol non finisce qui: a segno Dumfries sugli sviluppi di un corner, ancora un rigore di Zielinski per il 4-2,poi le prodezze di Yildiz,71'e 82'. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 19.58 Finisce con un pirotecnico 4-4 la super sfida del Meazza frantus. Rimonta firmata da Yildiz. La gara si sblocca al 15': rigore trasformato da Zielinski (fallo di Danilo su Thuram), ma lareagisce. In 6' Vlahovic e Weah ribaltano il risultato. L'ha il merito di non subire mentalmente il sorpasso. Un preciso sinistro di Mkhitaryan sigilla il 2-2. La festa del gol non finisce qui: a segno Dumfries sugli sviluppi di un corner, ancora un rigore di Zielinski per il 4-2,poi le prodezze di Yildiz,71'e 82'.

