Banche dati, ordinato anche un report su Ignazio La Russa e il figlio Geronimo (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella maxi inchiesta della Dda milanese sul furto di informazioni segrete da Banche dati nazionali, spunta anche un report su Ignazio La Russa e il figlio Geronimo chiesto da Enrico Pazzali, titolare al 95 per cento della società investigativa Equalize, all'hacker Nunzio Samuele Calamucci e al tecnico informatico Samuele Abbadessa. Calamucci è stato arrestato ed è ai domiciliati con braccialetto elettronico, mentre Pazzali e Abbadessa sono indagati. La richiesta di Pazzali intercettata grazie a telecamere e microspie La richiesta di redigere un dossier sul presidente del Senato è emersa da un'intercettazione. Il 19 maggio 2023, scrivono i pm, Pazzali si è recato nella sede della Equalize in via Pattari a Milano. Grazie a telecamere e microspie piazzate nell'ufficio di Calamucci, si sente il manager che dice: «Fammene un'altra nel frattempo, Ignazio La Russa.

