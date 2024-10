Amici 24, diretta quinta puntata: Amadeus manda Luk3 in sfida (Di domenica 27 ottobre 2024) Anticipazioni quinta puntata di domenica 27 ottobre 2024 Mara De Filippi conduce su Canale 5 la quinta puntata della nuova edizione di Amici, registrata giovedì. Due allievi hanno affrontato una sfida: si tratta del cantante TrigNO e della ballerina Rebecca, che sono riusciti a confermare la loro presenza nella scuola e a ‘riottenere’ il banco. A decretare l’esito il produttore e discografico Rory Di Benedetto e il coreografo Marcello Sacchetta. Spazio inoltre alla consueta gara tra gli allievi: a giudicare Amadeus, per il canto, e Virna Toppi, prima ballerina alla Scala di Milano, per il ballo. Gli ultimi delle classifiche e, dunque, in sfida, sono risultati essere Luk3 per il canto (il migliore è Nicolò), mentre per il ballo la Toppi ha ‘condannato’ Teodora (e ha piazzato in testa Daniele).Ospite musicale della puntata Alessandra Amoroso, che presenta il brano Si mette male. Davidemaggio.it - Amici 24, diretta quinta puntata: Amadeus manda Luk3 in sfida Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Anticipazionidi domenica 27 ottobre 2024 Mara De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì. Due allievi hanno affrontato una: si tratta del cantante TrigNO e della ballerina Rebecca, che sono riusciti a confermare la loro presenza nella scuola e a ‘riottenere’ il banco. A decretare l’esito il produttore e discografico Rory Di Benedetto e il coreografo Marcello Sacchetta. Spazio inoltre alla consueta gara tra gli allievi: a giudicare, per il canto, e Virna Toppi, prima ballerina alla Scala di Milano, per il ballo. Gli ultimi delle classifiche e, dunque, in, sono risultati essereper il canto (il migliore è Nicolò), mentre per il ballo la Toppi ha ‘condannato’ Teodora (e ha piazzato in testa Daniele).Ospite musicale dellaAlessandra Amoroso, che presenta il brano Si mette male.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24, diretta quinta puntata: Amadeus manda Luk3 in sfida - Il live minuto per minuto della quinta puntata di Amici, in onda su Canale 5 domenica 27 ottobre 2024: tutti gli aggiornamenti ... (davidemaggio.it)

Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la quinta puntata: Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio - È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 27 ottobre 2024 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'amatissima cantante ... (comingsoon.it)

Amici 24, super ospiti e grandi sfide nella quinta puntata del talent di Maria De Filippi - Anche domenica 27 ottobre 2024 ad Amici 24 ci saranno super ospiti e grandi sfide per quella che sarà la quinta puntata del talent. (tag24.it)

Amici 24, anticipazioni del 27 ottobre. Nessun eliminato e le sfide di TrigNO e Rebecca - Va in onda oggi, domenica 27 ottobre 2024, su Canale 5, a partire dalle ore 14, la quinta puntata di Amici, il longevo talent show condotto da Maria De Filippi. Nel nuovo appuntamento del programma di ... (gazzetta.it)