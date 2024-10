Lortica.it - Alfa/Beta non è un’auto!

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le prime due lettere dell’beto greco, “” e “”, danno il nome a ogni sistema di scrittura che rappresenti, in modo più o meno preciso, i suoni di una lingua. Questo mi fa domandare: perché non si chiama “tau/iota” o “tauioto” invece di “beto”? Ma lasciamo stare L’beto greco, per quanto importante, non è stato il primo. Per comprendere la sua origine, dobbiamo guardare all’antico Oriente e alla storia della scrittura, che mostra come molti popoli, adottando sistemi ideografici, abbiano analizzato i suoni (la fonetica) delle loro lingue. In alcuni casi, si fermavano a sistemi sillabici; da qui nascono sistemi misti, logografici e sillabici. In Egitto, la scrittura privilegiava un approccio sillabico che venne poi ereditato dai Semiti, formando la base della scrittura greca.