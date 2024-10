Isaechia.it - Verissimo, Alessandro Basciano replica alle dure critiche in merito al suo aspetto fisico e svela a quali interventi si è sottoposto

(Di sabato 26 ottobre 2024)è stato ospite oggi di una nuova puntata di. Solamente la scorsa settimana infatti, l’ex Vippone si è concesso un’intervista faccia a faccia con Silvia Toffanin e hato se è ancora innamorato di Sophie Codegoni. Ma non solo. Ha anche raccontato del periodo difficile che ha attraversato tra grande depressione e attacchi di panico. Durante questa chiacchierata aè stato duramente criticato per il suo. In molti infatti hanno reputato che lui abbia esagerato con la chirurgia estetica e oggi, durante una nuova intervista, ha cosìto: Sto bene, ma non benissimo. Sì ero un’altra persona la scorsa settimana e oggi volevo spiegare il perché. Allora io circa 12 giorni prima dell’intervista ho fatto un intervento per sistemare il setto nasale e questo mi ha portato ad avere dei giorni di riabilitazione.