"Un fiume d'acqua lo ha portato via", il nubifragio non si è fermato davanti a niente. Strade bloccate (Di sabato 26 ottobre 2024) Cresce l'apprensione in Liguria, dove il maltempo sta mettendo a dura prova la regione. Un uomo risulta disperso sulle alture di Arenzano, nella frazione Lissolo. Secondo quanto riportato da Primocanale, che ha raccolto la segnalazione della moglie del disperso, l'auto dell'uomo sarebbe stata travolta dall'acqua del rio Lissolo, che si è rapidamente ingrossato a causa delle piogge. "Mi ha telefonato e inviato una foto e da allora non risponde più," ha dichiarato la donna, in un appello carico di angoscia. Ricerche attive anche con l'ausilio dei droni Le operazioni di ricerca sono in corso e vedono coinvolti il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, con il supporto della Capitaneria di Porto per controlli anche in mare. Per facilitare le ricerche sono stati inviati droni che sorvolano la zona.

