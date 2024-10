The Begin, secondo atto in Veneto. I dorici chiamati alla conferma (Di sabato 26 ottobre 2024) La The Begin Volley Ancona torna in campo domani pomeriggio a San Donà di Piave per il secondo turno del campionato, affrontando alle 18 la Personal Time San Donà. I dorici di coach Della Lunga hanno vinto per 3-2 il primo confronto stagionale contro il San Giustino, debuttando nel modo migliore al PalaPrometeo Estra con una partita scintillante, e, curiosamente, si trovano affiancati a quota 2 punti in classifica proprio alla Personal Time San Donà che con il medesimo punteggio s’è imposta nella prima sfida di Belluno, con l’opposto Stefano Giannotti e il nuovo innesto Nicolas Brucini, schiacciatore classe 2004 proveniente da Santa Croce, in grande evidenza. Ilrestodelcarlino.it - The Begin, secondo atto in Veneto. I dorici chiamati alla conferma Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La TheVolley Ancona torna in campo domani pomeriggio a San Donà di Piave per ilturno del campionato, affrontando alle 18 la Personal Time San Donà. Idi coach Della Lunga hanno vinto per 3-2 il primo confronto stagionale contro il San Giustino, debuttando nel modo migliore al PalaPrometeo Estra con una partita scintillante, e, curiosamente, si trovano affiancati a quota 2 punti in classifica proprioPersonal Time San Donà che con il medesimo punteggio s’è imposta nella prima sfida di Belluno, con l’opposto Stefano Giannotti e il nuovo innesto Nicolas Brucini, schiacciatore classe 2004 proveniente da Santa Croce, in grande evidenza.

