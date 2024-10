Temptation Island, Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati insieme? Sofia Costantini svela cosa ha scoperto (Di sabato 26 ottobre 2024) Sofia Costantini, ex tentatrice di Temptation Island, ha deciso di parlare apertamente della sua situazione con Alfred Ekhator e Anna Acciardi, creando scalpore con le sue dichiarazioni. Tramite le sue Instagram Stories, Sofia ha rivelato dettagli su una cena alla quale Alfred, nonostante le aspettative, non si è presentato. La Costantini ha spiegato che avrebbe voluto chiarire alcune questioni con lui, ma sembra che Alfred abbia evitato l’incontro. A sua volta, Anna, l’ex fidanzata di Alfred, era assente alla cena del gruppo, una coincidenza che Sofia non ha mancato di evidenziare. Anticipazionitv.it - Temptation Island, Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati insieme? Sofia Costantini svela cosa ha scoperto Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 26 ottobre 2024), ex tentatrice di, ha deciso di parlare apertamente della sua situazione con, creando scalpore con le sue dichiarazioni. Tramite le sue Instagram Stories,ha rivelato dettagli su una cena alla quale, nonostante le aspettative, non si è presentato. Laha spiegato che avrebbe voluto chiarire alcune questioni con lui, ma sembra cheabbia evitato l’incontro. A sua volta,, l’ex fidanzata di, era assente alla cena del gruppo, una coincidenza chenon ha mancato di evidenziare.

